Zu weit gereist: Kommt jetzt eine Flugmango-Steuer?

Die Regierung will im Zuge der Öko-Steuerreform weit gereiste Lebensmittel verteuern. Die Idee ist noch ganz am Anfang und regt auf.

Viele Kunden ärgert es regelmäßig: Argentinische Äpfel und Bio-Heidelbeeren aus Peru liegen in den Supermarktregalen, und das im Herbst, wo eben erst die heimische Ernte eingefahren wurde. In gar nicht so ferner Zukunft könnten sich die vielen Kilometer, die solche und ähnliche Lebensmittel gereist sind, im Preis niederschlagen.

Im Rahmen der klimafreundlicheren Ausrichtung des Steuersystems wird die "Erarbeitung einer Lebensmitteltransportabgabe" geprüft. "Zur Kompensation der Klima- und Umweltbelastung, die durch den Transportweg entstehen, sollen zukünftig bestimmte Lebensmittel, die im ...