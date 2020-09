Zukunft der Agrana-Zuckerfabrik in Leopoldsdorf weiter offen

Nachdem der Agrana-Konzern eine seiner beiden Zuckerfabriken zusperren will, hat Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) heute zu einem runden Tisch mit relevanten Stakeholdern geladen. Die Zukunft der Fabrik in Leopoldsdorf im Marchfelde blieb danach vorerst offen. In den nächsten Wochen wird weiter an einer Lösung gearbeitet.

SN/APA/HANS PUNZ Ministerin Köstinger lud zu rundem Tisch