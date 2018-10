"Zukunft existiert immer im Plural"

Innovationsforscher Eckard Minx räumt ein, wenig über die Zukunft zu wissen - denn eigentlich geht es ihm um das Heute.

Wie werden Digitalisierung und künstliche Intelligenz unsere Arbeitswelt verändern? Eckard Minx: Vereinfacht könnte man sagen: Alles, was routinisierte Prozesse betrifft, können Maschinen besser als Menschen. Wo dem Menschen eine interpretative Rolle in komplexen Systemen zukommt, kann eine Kooperation zwischen Maschine und Mensch sehr hilfreich sein. Und überall, wo es um die spezielle menschliche Leistungsfähigkeit des kognitiven Apparats geht - soziale Wahrnehmung, Verhandlungskünste, Kreativität und so weiter -, werden Maschinen vermutlich in absehbarer Zukunft keine große Rolle spielen. Denn was Menschen relativ leichtfällt, stellt Maschinen bisher vor erhebliche Schwierigkeiten.