Zukunft von Osram nach gescheiterter ams-Übernahme offen

Nach dem Scheitern des Übernahmeangebots von ams für den deutschen Licht- und Sensorikkonzern Osram wird der Kampf um das Unternehmen zur Geduldsprobe. "Wir haben sie zu Gesprächen eingeladen und müssen sehen, was das Ergebnis sein wird", sagte der Osram-Finanzvorstand Ingo Bank über den österreichischen Sensorhersteller ams am Montag dem Sender CNBC. ams hält inzwischen 19,99 Prozent an Osram.

SN/APA (dpa)/Matthias Balk ams hält nun knapp 20 Prozent an Osram