"Skitouren sind ein kleines Abenteuer"

In der Pandemie erhielt das Skitourengehen einen weiteren Schub. Viele Skigebiete heißen diese Klientel auch willkommen. Der Sprecher der Skiindustrie, Wolfgang Mayrhofer, im Interview über eine Kundengruppe, die sich gern beraten lässt.

Über den Boom beim Skitourengehen sprachen die SN mit dem Sprecher der heimischen Skihersteller, Atomic-Chef Wolfgang Mayrhofer.

Wie lange hält der Skitourenboom? Vor Saisonbeginn standen die Menschen in den Sportgeschäften oft Schlange. Wolfgang Mayrhofer: Ich habe das auch in Wien gesehen. Die Verkäufer sagen, die Kunden sind extrem gut informiert. Es gab in den vergangenen Jahren teilweise immer noch Probleme mit der Verfügbarkeit bestimmter Ski, Schuhe oder Bindungen. Ich glaube, insgesamt ist der Skitourengeher der frühere Käufer als ...