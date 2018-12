Heute, Samstag, werden die letzten Skiweltcuprennen dieses Jahres in Bormio und am Semmering gefahren. Über den Nutzen der TV-Übertragungen gibt es sehr unterschiedliche Ansichten. Wie die FIS und die Skiindustrie an Events basteln.

Mit durchschnittlich 1,78 Millionen Zuschauern im ORF war der Herren-Nachtslalom von Schladming (genauer: die Entscheidung im zweiten Durchgang) in der vergangenen Saison im Alpinen Ski-Weltcup das meistgesehene Skirennen in Österreich seit der Olympiaabfahrt 2006 mit damals fast 1,85 Millionen. Spitzenwerte lagen sogar über zwei Millionen Zusehern, das war am Abend des 23. Jänner - ein Marktanteil von 52 Prozent.