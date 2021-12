Zum Jahresende gibt es nur das Beste

Rosa Sekt, Glücksschweinderl, die auch gegessen werden, und mit Fisch gedeckter Tisch: Zu Silvester wird der Genuss zelebriert.

Wenige Tage im Jahr sind so sehr mit einem bestimmten Produkt verbunden wie Silvester mit Sekt. Am 31. Dezember ist der Sektverbrauch mit Abstand am höchsten - rund zwei Millionen Flaschen und 15 Millionen Gläser werden an diesem Tag in Österreich traditionell getrunken. Das sollte sich auch zum Ausklang des zweiten Coronajahres nicht wesentlich ändern, erwartet man beim größten heimischen Sekthersteller und Marktführer Schlumberger.

Deutlich mehr als 90 Prozent feiern den Jahreswechsel mit einem Gläschen Sekt, wie Schlumberger-Sprecher ...