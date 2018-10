Zum Traumjob klicken

Die Digitalisierung stellt nicht nur die Arbeitswelt auf den Kopf. Sie verändert auch die Jobsuche und die Rekrutierung von Fachkräften.

Beim Salzburger Software-Entwickler Iovavum wird in die Tasten geklopft - an den Computern wie an den mitgebrachten Laptops. Es wird getüftelt, und ausprobiert, nicht aber von den Programmieren aus dem eigenen Haus. Es sind ein Dutzend junge und nicht mehr ganz so junge Menschen, die hier ans Werk gehen, um eine Vorstellung zu haben, wie es ist, bei Iovavum zu arbeiten, oder neugierig sind, was die Firma so macht.