Zurück an die Arbeit: Ende der Corona-Sonderregeln für Schwangere und Risikogruppen

Die mit Beginn der Pandemie eingeführten Möglichkeiten zur Freistellung in körpernahen Berufen laufen mit Donnerstag aus. Die Gewerkschaft hatte sich vergeblich dagegen gewehrt.

Schwangere und Risikopatienten in sogenannten körpernahen Berufen - etwa Friseurinnen, Kindergärtnerinnen oder Masseure - konnten sich seit Pandemiebeginn freistellen lassen. Das ändert sich nun: Die Risikogruppenregelung läuft am Donnerstag ebenso aus wie die Dienstfreistellung Schwangerer. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen in die Risikogruppe fallen, hatten bisher die Möglichkeit, sich ein Risikoattest zu besorgen und im Bedarfsfall freistellen zu lassen. Das galt auch für Schwangere ab der 14. Schwangerschaftswoche. Sie konnten sich bei vollem Entgelt freistellen lassen, wenn ein anderer Arbeitsplatz im Unternehmen oder die Arbeit im Homeoffice nicht möglich war. Arbeitgeber erhielten die Entgeltkosten zu 100 Prozent ersetzt.

Künftig soll es die Möglichkeit geben, diese Sonderregeln per Verordnung quasi auf Knopfdruck wieder einzuführen, falls es die Infektionslage erfordere. Das sei aber momentan nicht der Fall, bestätigt man im Arbeitsministerium. "Die Regelung läuft mit 30. Juni aus, kann aber verlängert werden, sollte dies notwendig sein", erklärt eine Sprecherin. Die gesetzliche Grundlage zur Wiedereinführung bestehe. "Wir beobachten die Situation. Sollte es notwendig sein, kann man das jederzeit wieder einführen. Im Sommer ist das derzeit aber nicht geplant." Sollten die Infektionszahlen aber stark steigen, werde man die Situation neu beurteilen.

Gewerkschaft ortet Katastrophe für Betroffene

Bei der Gewerkschaft kann man das Auslaufen der Regelung nicht nachvollziehen. Besonders gefährdete Arbeitnehmer und Schwangere seien Corona ab Freitag völlig schutzlos ausgeliefert, kritisieren ÖGB-Vizepräsidentin Korinna Schumann und die Leitende Sekretärin des ÖGB, Ingrid Reischl. "Wir haben wiederholt darauf hingewiesen und gefordert, diese Regelungen bis Jahresende zu verlängern. Trotz massiv steigender Infektionszahlen und akuter Probleme in den heimischen Spitälern gab es aber keinerlei Reaktion darauf", moniert Reischl. Viele Betroffene hätten sich in den vergangenen Tagen gemeldet. "Sie erzählen uns, dass sie sich vor einer Infektion fürchten und verzweifelt sind", schildert Reischl. Kritik übt sie auch daran, dass die entsprechende Folge-Verordnung noch gar nicht fertig sei.

Schwangere Arbeitnehmerinnen, die vor dem 30. Juni eine Sonderfreistellung bekamen, müssten am 1. Juli aber nicht wieder in die Arbeit kommen, heißt es aus dem Arbeitsministerium. Ein Gesetzesantrag, der sich derzeit im Parlament befinde, sehe auch weiterhin einen Anspruch auf Sonderfreistellung vor.

Streit hatte es zuvor auch um den Impfstatus der Schwangeren gegeben: Im Vorjahr galt die Sonderregelung nur für Ungeimpfte. Von Mitte März bis Ende Juni spielte der Impfschutz der Schwangeren keine Rolle mehr. Sowohl ungeimpfte als auch geimpfte Schwangere, die Arbeiten mit erforderlichem Körperkontakt ausüben, hatten bei Vorliegen der Voraussetzungen Anspruch auf die Sonderfreistellung.