Zwei-Tage-Job: 350 Bewerber nach nur einer Woche

Der Innviertler Robotikkonzern B&R sucht Hunderte Mitarbeiter fürs Wochenende. Für zwei Tage pro Woche wirbt er mit einem vollen Monatsgehalt. Nach einer Woche hat man jetzt bereits 350 Bewerberinnen und Bewerber.

Mit seiner Ankündigung hat der Automationsspezialist B&R aus Eggelsberg vor einer Woche für Aufsehen gesorgt. Weil sich die Aufträge stauen und die Lieferzeiten von 2 auf 52 Wochen exorbitant gestiegen sind, wolle man eine zusätzliche Wochenendschicht einführen.

Für zwei Schichten von je zehn Stunden am Samstag und am Sonntag biete man Mitarbeitern den sonst üblichen Lohn einer normalen 38,5-Stunden-Woche. Freilich müsse man dafür auch Nachtschichten übernehmen. Konkret zahle man 2430 Euro brutto im Monat.

Das Angebot findet reichlich Zuspruch

Das Angebot hat offenbar eingeschlagen. Man habe mittlerweile 350 Bewerber, sagt B&R-Sprecherin Nicole Wittmann am Freitag. Jetzt sammle und sichte man die Bewerbungen und wolle Mitte Jänner bei einem ersten Job-Day Gespräche mit Interessierten führen. Erste Erfahrung in der Produktion seien von Vorteil. Die Jobausschreibung richte sich aber weiterhin auch an Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger, betont Wittmann.

Der Start der Wochenend-Schicht ist für Anfang Februar geplant. Erlaubt ist das Modell wie berichtet nach Verhandlungen mit den Sozialpartnern vorerst ein Jahr.