Zweite Chance für das Duschgel

Nicht nur unverdorbene Lebensmittel werden in Österreich tonnenweise entsorgt, auch Waschmittel und Hygieneartikel werden vernichtet. Ein Verein hat sich zum Ziel gesetzt, diese Produkte zu retten.

Handseifen mit Sanddorngeruch, Windeln und Waschlotionen stapeln sich im Lager der Fairmittlerei: Diese Produkte wurden zuvor von Unternehmen aussortiert - obwohl sie völlig in Ordnung sind. "Nicht alles, was produziert wird, kann in den Verkauf gelangen. Wir nehmen den Überschuss an Ware und vermitteln ihn an NGOs", erklärt Michael Reiter das Konzept des Vereins. Teilweise sind Verpackungen beschädigt. Oft gibt es optisch wie inhaltlich aber keinen Unterschied. "Ein Duschgel hat ein Mindesthaltbarkeitsdatum, obwohl es eigentlich nicht schlecht werden kann. Ein Waschmittel verliert mit der Zeit an Waschleistung, aber das ist minimal. Trotzdem werden die Produkte vom Handel aussortiert", erklärt Reiter. Auch saisonale Ware ist ein Thema: "Niemand kauft im Mai Klopapier mit Zimtgeruch."