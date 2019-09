Zweite Verhandlungsrunde zum Metaller-KV gestartet

Am Dienstagvormittag ist die zweite Verhandlungsrunde für einen neuen Kollektivvertrag in der Metalltechnischen Industrie gestartet. Nach der kräftigen Lohn- und Gehaltsforderung gestern scheinen die Fronten zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern verhärtet, zähe Verhandlungen werden erwarten. Die heutige KV-Runde in der Wirtschaftskammer Österreich in Wien-Wieden wird wohl bis am Abend dauern.

SN/APA/HANS PUNZ Zähe Verhandlungen erwartet