140 Flugausfälle am Dienstag wegen Streik am Airport Brüssel

Der Streik am Brüsseler Flughafen ist auch am Dienstag weitergegangen. Die bisherigen sechs Tage des Ausstands der Mitarbeiter des Gepäck-Dienstleisters Aviapartner führten seit Donnerstag vergangener Woche zu 700 Flugausfällen, berichtete "Le Soir" in seiner Online-Ausgabe. Allein am Dienstag werden mindestens 140 Flüge gestrichen.

SN/APA (AFP)/NICOLAS MAETERLINCK Die Aviapartner-Mitarbeiter streiken