150 Milliarden Dollar Schaden durch Naturkatastrophen

820 Naturkatastrophen zählte der Rückversicherer Munich Re im Jahr 2019. Der daraus entstandene Schaden liegt im langjährigen Durchschnitt. Ein Lichtblick: Die Naturgewalten fordern immer weniger Todesopfer.





Bei Naturkatastrophen kommen weltweit trotz wachsender Weltbevölkerung und steigender Siedlungsdichte immer weniger Menschen ums Leben. Im vergangenen Jahr gab es 9000 Tote durch Naturkatastrophen, der aus humanitärer Sicht folgenschwerste Sturm im Vorjahr war der Zyklon "Idai", der im März Mosambik, Zimbabwe und Malawi traf und mehr als 1000 Menschenleben forderte.

2018 hatte die Zahl der Toten infolge von Naturkatastrophen 15.000 betragen. In den vergangenen 30 Jahren lag der rechnerische Durchschnittswert allerdings bei 52.000 Toten durch Naturkatastrophen, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Jahresbericht des Rückversicherers Munich Re hervorgeht.

"Erfreulicherweise sterben immer weniger Menschen durch Naturkatastrophen", sagte Ernst Rauch, Chef der Klimaforschung und Geowissenschaften bei Munich Re. Das sei eine Entwicklung gegen den Trend einer steigenden Weltbevölkerung. "Die Welt ist in dieser Hinsicht besser geworden", kommentierte Rauch die aktuellen Ergebnisse.

Die materiellen Schäden, die sich 2019 auf weltweit 150 Milliarden Dollar (rund 135 Milliarden Euro) beliefen, bewegten sich hingegen entlang dem langjährigen Durchschnitt. Allerdings waren mit 52 Milliarden Dollar nur rund ein Drittel der Schäden versichert, im Jahr zuvor hatte der Anteil der versicherten Schäden 46 Prozent (86 von 186 Milliarden Dollar) betragen. Bei Munich Re erklärt man das mit einem höheren Anteil von Flurschäden, diese würden auch in Industrieländern weniger oft versichert als Sturmschäden. Das Ergebnis sei aber ein klarer Hinweis auf die weiterhin große Versicherungslücke insbesondere in Schwellen- und Entwicklungsländern.

Zyklone waren teuersten Naturkatastrophen des Jahres

Japan wurde wie schon 2018 von sehr schweren Taifunen getroffen: Innerhalb von anderthalb Monaten trafen die zwei ähnlich starken tropischen Wirbelstürme Hagibis und Faxai den Großraum Tokio und das Ballungszentrum von Yokohama. An vielen Flüssen brachen Dämme. Sehr viele Gebäude wurden schwer beschädigt, zahlreiche Industriebetriebe überschwemmt. Die beiden Zyklone waren gemessen an den gesamten und versicherten Schäden die teuersten Naturkatastrophen des Jahres. Nach vorläufigen Schätzungen betrugen die Gesamtschäden durch Hagibis 17 Milliarden Dollar, davon waren etwa 10 Milliarden Dollar versichert. Faxai verursachte geschätzte Gesamtschäden von rund 9 Milliarden Dollar, wegen des höheren Anteils an versicherten Sturmschäden betrug der versicherte Schaden etwa 7 Milliarden Dollar.

Die schweren Wirbelstürme 2019 hätten gezeigt, wie wichtig das Wissen über Risikoveränderungen ist. Die längerfristigen Auswirkungen des Klimawandels seien bereits spür- und sichtbar. "Um den Trend zu steigenden Schäden abzudämpfen, müssen Gebäude und Infrastruktur widerstandsfähiger gemacht werden", sagt Munich-Re-Vorstand Torsten Jeworrek.

Hurrikan Dorian verursachte Milliardenschäden

Der stärkste Hurrikan der Saison wütete über den Bahamas. Dorian, ein Wirbelsturm der höchsten Kategorie, traf Anfang September mit Windgeschwindigkeiten von etwa 290 km/h auf die Inselgruppe. Ursprünglich war auch ein Auftreffen des Sturms auf die US-Südostküste befürchtet worden. Dorian drehte aber schneller als erwartet nach Norden ab und verschonte so das US-Festland weitgehend. Dorian verursachte Gesamtschäden von etwa 5,6 Milliarden Dollar, davon ein geringerer Teil in den USA. Versichert waren etwa 4 Milliarden Dollar.

Nach den Rekordschäden der vergangenen Jahre verlief die Waldbrandsaison in Kalifornien glimpflicher, da es im Winter feuchter und im Sommer weniger heiß als in den Vorjahren war. Zwar gab es zahlreiche Feuer, jedoch war eine deutlich kleinere Fläche betroffen als im Fünfjahresdurchschnitt. Mehrere Feuer näherten sich bedrohlich Städten; Millionen von Menschen waren tagelang ohne Strom, der vorsorglich abgestellt wurde. Die Gesamtschäden betrugen 1,1 Milliarden US-Dollar, versichert waren etwa 0,8 Milliarden US-Dollar. Trotz der diesmal geringeren Schäden zeigt der längerfristige Trend der verbrannten Waldflächen und der Schäden in den USA stark nach oben.

Brände in Australien dauern an

In Australien habe die Kombination aus hohen Temperaturen, trockener Luft und viel brennbarem Buschwerk durch fehlende Niederschläge in der kühlen Jahreszeit zu einem sehr frühen Beginn der Waldbrandsaison geführt. Extreme Feuer hüllten die Metropole Sydney in Rauch, Schulen und Behörden wurden zeitweise geschlossen. Die Schäden durch die Waldbrände waren erheblich, obwohl Sydney selbst von den Flammen nicht erreicht wurde. Die Waldbrände, die derzeit im Südosten Austrialiens wüten, werden laut den Experten von Munich Re noch über die Hochsommermonate Januar und Februar andauern.

In Europa war eine Kombination aus Hitzewellen und schweren Unwettern mit Hagel der größte Schadentreiber. Die lange Trockenheit führte in vielen Ländern zu Ernteeinbußen. An der Adria kam es im Juli zu noch extremeren Hagelschlägen. Hagelkörner teilweise groß wie Orangen zerschmetterten Autos und Dächer, viele Menschen wurden verletzt. Die Gesamtschäden der Sommerunwetter in Europa betrugen 2,5 Milliarden Dollar (2,2 Milliarden Euro), davon trugen Versicherer etwa 900 Mill. Dollar (800 Mill. Euro).