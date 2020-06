2019 weltweiter Rekordzuwachs an erneuerbarer Energie

Im vergangenen Jahr ist weltweit soviel Wind- oder Solarenergie installiert worden wie noch nie. Der Zuwachs an erneuerbarer Leistung sei um 12 Prozent oder 185 Gigawatt gestiegen, heißt es in einer am Mittwoch veröffentlichten Untersuchung des UNEP-Collaborating Centre und des deutschen Umweltministeriums. Rechnerisch entspricht das der Leistung von etwa 184 Atomkraft-Blöcken.

SN/APA (AFP)/ROSLAN RAHMAN Solarzellen am Dach eines Hauses in Singapur