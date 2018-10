27 Länder äußern Bedenken wegen Londons Brexit-Plänen

Neben den schwierigen Gesprächen mit der EU stehen Großbritannien möglicherweise langwierige Verhandlungen im Rahmen der Welthandelsorganisation WTO bevor. Insgesamt 27 Länder äußerten bei der in Genf ansässigen Organisation "Bedenken" gegen das von Großbritannien gewünschte Vorgehen nach dem EU-Austritt, wie die Nachrichtenagentur AFP am Freitag in Genf erfuhr.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Der Brexit sorgt weiter für Bedenken