50 Jahre am russischen Gas-Tropf

Vor einem halben Jahrhundert schlossen Österreich und Russland den ersten Gasliefervertrag. Die beiden Länder verbindet beim Handel mit Erdgas eine lange Geschichte und eine wechselseitige Abhängigkeit.

Sogar Wladimir Putin lässt es sich nicht nehmen, das Jubiläum gebührend zu feiern. Anlässlich der 50. Wiederkehr des Tages, an dem Österreich und Russland den ersten Gasliefervertrag abschlossen, stattet der russische Präsident Wien am 5. Juni einen Kurzbesuch ab. Es ist nicht nur wegen der inzwischen vergangenen 50 Jahre und der wirtschaftlichen Entwicklung, die Österreich genommen hat, ein völlig anderes Wien, in das Putin kommt. Im Unterschied zu damals begegnen sich die Länder und ihre für die Energiegeschäfte zuständigen Konzerne auf Augenhöhe. Zwar ist Gazprom ungefähr fünf Mal so groß wie die OMV, dennoch wird der Mitbewerber als vollwertiger Partner akzeptiert. Die Geschäftsbeziehung gedeiht nun schon ein halbes Jahrhundert gut, so gut, dass sie zuletzt sogar noch vertieft wurde durch den Abtausch von Vermögenswerten.