53,8 Prozent Inflation im Krisenland Argentinien im Vorjahr

Die Inflationsrate in Argentinien ist 2019 so hoch wie 28 Jahre nicht mehr gewesen. Die Preise für Waren und Dienstleistungen stiegen um 53,8 Prozent, teilte die Statistikbehörde (Indec) am Mittwoch mit. Damit gehört das südamerikanische Krisenland zu den Staaten mit der höchsten Inflation weltweit. Befeuert wurde die Teuerung vor allem durch die starken Abwertungen der Landeswährung Peso.

SN/APA (Archiv/AFP)/JUAN MABROMATA Präsident Fernández will neu verhandeln