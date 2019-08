7 Mio. Kreuzfahrtpassagiere reisten 2017 von EU-Häfen ab

Sieben Millionen Kreuzfahrtpassagiere haben 2017 ihre Reise von einem Hafen in der EU aus angetreten. Die meisten von ihnen - rund 1,9 Mio. Passagiere - gingen in Italien an Bord, teilte Eurostat am Freitag mit. Die beliebtesten Häfen liegen in Großbritannien und Spanien: Southampton an der Südküste Englands verzeichnete 832.000 Reiseantritte, die katalonische Hauptstadt Barcelona 721.000.

SN/APA/dpa (Archiv)/Markus Scholz Die meisten Passagiere gingen in Italien an Bord