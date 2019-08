800 Deutsche-Bank-Mitarbeiter wechseln zu BNP Paribas

Die Deutsche Bank kommt mit ihrem Personalabbau voran. Im Zuge des geplanten Verkaufs des Prime-Brokerage-Geschäfts an die französische BNP Paribas werden bis zu 800 Mitarbeiter zur Konkurrentin wechseln, sagte eine mit der Sache vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters am Freitag und bestätigte damit einen entsprechenden Bericht der "Financial Times".

SN/APA (AFP)/DANIEL ROLAND Der Stellenbau bei der Deutschen Bank schreitet voran