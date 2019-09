Adria Airways soll am Montag wieder eingeschränkt abheben

Die slowenische Fluggesellschaft Adria Airways, die in großen finanziellen Schwierigkeiten steckt, wird auch am Wochenende lediglich die Abendflüge zwischen der Hauptstadt Ljubljana und Frankfurt ausführen. Für Montag kündigte die Fluggesellschaft hingegen insgesamt elf Flüge an.

SN/APA (AFP)/JURE MAKOVEC Slowenische Fluglinie Adria Airways