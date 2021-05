Agrarförderungen: Wer erntet das ganz große EU-Geld?

Verhandlungsmarathon in Brüssel: Zu verteilen ist ein Drittel des EU-Budgets. Es geht dabei auch um die Frage, was von der versprochenen grünen Wende übrig bleibt.

Es sind Verhandlungen der Superlative, die diese Woche in Brüssel ihr Ende finden sollen. Falls der Milliardendeal denn zu Stande kommt. Die Rede ist von der Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU (GAP) - oder besser: von 378,5 Milliarden Euro. So viel machen die Förderungen für die Landwirtschaft aus, ein Drittel des gesamten EU-Budgets von 2021 bis 2027. Für keinen anderen Bereich gibt die Union so viel Geld aus.

Entsprechend erbittert wird um die Anteile am Kuchen gekämpft. ...