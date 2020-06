Air France droht Wegfall von bis zu 8000 Stellen

Bei der französischen Luftfahrtgesellschaft Air France könnten bis zu 8.000 Stellen wegfallen. Das Unternehmen will die Streichung der Arbeitsplätze nach übereinstimmenden Angaben von Gewerkschaftern in Kürze bekanntgeben. Die französische Regierung warnte Air France am Donnerstag vor "erzwungenen" Kündigungen. Sie stützt die Airline in der Coronakrise mit sieben Milliarden Euro.

