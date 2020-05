Air France soll für Staatshilfe Inlandsflüge verringern

Die Fluggesellschaft Air France muss die Zahl ihrer Inlandsflüge laut Regierung in Paris im Gegenzug für staatliche Kreditbürgschaften massiv verringern. Es gehe um eine drastische Reduzierung dieser Verbindungen, bekräftigte Umweltministerin Elisabeth Borne am Sonntag in einem Interview mit dem Rundfunksender France Inter. Inländische Routen würden von Hochgeschwindigkeitszügen bedient.

SN/APA (Archiv/AFP)/THOMAS SAMSON Air France erhielt im April ein Angebot für ein Hilfspaket