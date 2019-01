Air France stellt Billig-Linie Joon ein

Die französische Fluggesellschaft Air France stellt ihre Billiglinie Joon wieder ein. Die vor gut einem Jahr gegründete Marke habe von Anfang an mit Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt, erklärte der neue Air-France-Chef Benjamin Smith am Donnerstagabend in Paris.

SN/APA (AFP)/JOEL SAGET Joon unrentabel