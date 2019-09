Airbnb überspringt Milliarden-Umsatz-Marke im Quartal

Der Online-Marktplatz zur Vermittlung von Unterkünften Airbnb hat im zweiten Quartal die Marke von einer Milliarde Dollar Umsatz (ca. 0,9 Mio. Euro) geknackt. Es sei das zweite Mal in der elfjährigen Firmengeschichte, dass das Unternehmen dieses Niveau in einem Quartal überschritten habe, erklärte Airbnb. Gewinnzahlen veröffentlichte der in San Francisco ansässige digitale Zimmervermittler nicht.

SN/APA (AFP)/MARTIN BUREAU Airbnb strebt zudem seinen Börsengang im ersten Halbjahr 2020 an