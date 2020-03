Airbus nimmt Produktion teilweise wieder auf

Nach viertägigem Stillstand wegen der Corona-Pandemie nimmt der europäische Flugzeughersteller Airbus am Montag seine Produktion in Frankreich und Spanien teilweise wieder auf. In den vergangenen Tagen seien in den Anlagen Hygiene-Maßnahmen vorgenommen worden, um die "Gesundheit und Sicherheit" der Beschäftigten sicherzustellen, erklärte der Konzern am Sonntag.

SN/APA (AFP)/ARIS MESSINIS Atemschutzmasken werden von China nach Europa gebracht