Airline-Verband beklagt Milliardenschäden durch Verspätungen

Der europäische Branchenverband Airlines for Europe (A4E) hat das Jahr 2018 bei Flugverspätungen als "eines der schlimmsten" der vergangenen zehn Jahre bezeichnet. Schuld für die vielen Probleme seien Personalmangel, Streiks und "eine insgesamt ineffiziente EU-Luftraumstruktur", kritisierte der in Brüssel ansässige Verband am Mittwoch.

SN/APA (dpa)/OLIVER BERG Zahlreiche Flugverspätungen im jahr 2018