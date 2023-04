Aktien-Experten nach erster US-Bilanzwoche optimistischer

Nach dem ersten Schwung von Quartalszahlen führender US-Unternehmen sehen Experten der angelaufenen Bilanzsaison etwas positiver entgegen als noch vergangene Woche. "Wir glauben zwar nicht, dass die Gewinnsaison viele gute Nachrichten bringen wird, aber die Erwartungen sind niedrig genug, dass sich die Aktien nach den Ergebnissen wieder erholen könnten", schrieb Gina Bolvin, Präsidentin der Bolvin Wealth Management Group in Boston, am Freitag in einer Mitteilung.

Für das erste Quartal gehen die Experten nun von einem in der Summe um 4,8 Prozent niedrigeren Gewinn der Unternehmen im S&P-500-Index im Vergleich zum Vorjahresquartal aus, wie Refinitiv am Freitag berichtete. Vor einer Woche hatten sie noch einen Rückgang um 5,2 Prozent vorhergesagt. Seitdem haben 30 der Konzerne ihre Earnings vorgelegt, darunter insbesondere große US-Banken. Im letzten Quartal des vergangenen Jahres stand unter dem Strich ein kollektiver Gewinnrückgang von 3,2 Prozent.