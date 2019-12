Alberto Fernandez: Argentinien "praktisch zahlungsunfähig"

Der neue argentinische Präsident Alberto Fernandez hat angesichts der schwierigen Lage in seinem Land Parallelen zur schweren Wirtschaftskrise von 2001 gezogen. Argentinien befinde sich in einer Situation "praktischer Zahlungsunfähigkeit", sagte Fernandez. "Es ist nicht genauso wie 2001, aber ähnlich", sagte der linksgerichtete Politiker, der am 10. Dezember sein Amt angetreten hatte.

SN/APA (AFP)/RONALDO SCHEMIDT Argentinien hat kein Geld mehr