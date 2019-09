Alibaba-Chef Jack Ma zieht sich von der Firmenspitze zurück

Für den chinesischen Internetkonzern Alibaba beginnt eine neue Ära: Jack Ma, Gründer und Chef des erfolgreichen Unternehmens, hat am Dienstag den Vorsitz niedergelegt. An seinem 55. Geburtstag übergab er die Firmenleitung an den bisherigen Geschäftsführer Daniel Zhang. Ma hatte mit der Gründung Alibabas vor 20 Jahren den chinesischen Onlinehandel geprägt und wurde zum reichsten Mann Chinas.

SN/APA (AFP)/STR Ma kennt sich mit auffälligen Auftritten aus