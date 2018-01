Alitalia-Verhandlungen verzögern sich

Die Verhandlungen für den Verkauf der italienische Krisen-Airline Alitalia verzögern sich. Die italienische Regierung will prüfen, ob es weitere Interessenten neben der AUA-Mutter Lufthansa, dem BAWAG-Großaktionär Cerberus und Easyjet gibt, berichteten italienische Medien am Sonntag. Air France-KLM dementierte am Samstag, ein Angebot für Alitalia eingereicht zu haben.

SN/APA (AFP)/ALBERTO PIZZOLI Verhandlungen sollen im April abgeschlossen sein