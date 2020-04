Alitalia wird verstaatlicht

Die italienische Regierung plant die Gründung einer neuen staatlichen Gesellschaft, die in den ersten Juni-Wochen die Alitalia übernehmen soll. Die Fluggesellschaft soll in einer Anfangsphase unter staatlicher Kontrolle bleiben, später könnte sie teilweise privatisiert werden, kündigte der italienische Industrieminister Stefano Patuanelli vor dem Parlament in Rom am Donnerstag an.

SN/APA (AFP)/ANDREAS SOLARO Verstaatlichung von Alitalia könnte nur der Anfang sein