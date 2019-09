Alkoholpreise EU-weit 2018 in Finnland am höchsten

Sich einen Schwips zu holen, kostet in manchen EU-Ländern mehr als doppelt so viel als in anderen. Die höchsten Alkoholpreise wurden 2018 in Finnland verzeichnet, teilte Eurostat am Freitag wenig überraschend mit. Die nordeuropäischen EU-Staaten sind bekannt für ihre hohen Alkoholpreise. In Finnland liegt der Preisniveauindex laut der Statistikbehörde bei 182.

SN/APA (Archiv)/HERBERT PFARRHOFER Alkoholpreise in Österreich fast im EU-Schnitt