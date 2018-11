Amazon baut neue Zentralen in New York City und Virginia

Der Online-Händler Amazon hat sich dem "Wall Street Journal" zufolge entschieden, in den USA zwei weitere Konzernzentralen zu bauen. Möglicherweise werde Konzern noch am Dienstag bekanntgeben, sich auch in New York City und Arlington in Virginia niederzulassen, berichtete das Blatt unter Berufung auf mit der Entscheidung vertraute Personen.

Das Vorhaben soll rund fünf Milliarden Dollar kosten