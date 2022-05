Amazon eröffnet bei Los Angeles Mode-Kaufhaus

Der weltgrößte Onlinehändler Amazon erobert neues Terrain. In der Nähe von Los Angeles eröffnete der US-Konzern am Mittwoch sein erstes eigenes Mode-Kaufhaus. Amazon will damit auch die Kundschaft ansprechen, die nach der Corona-Krise wieder ihre Kleidung vor Ort anschauen und anprobieren will statt sie zu bestellen.

SN/APA/AFP/THOMAS SAMSON Amazon eröffnet Kaufhaus für Mode

Der Konzern setzt in dem knapp 2.800 Quadratmeter großen Geschäft im kalifornischen Glendale stark auf Künstliche Intelligenz, die Kunden bei der Auswahl von Mode durch personalisierte Empfehlungen helfen soll. Zudem können Kunden, die über die Amazon App einkaufen, dort ihre Waren anprobieren und werden über die Verfügbarkeit von Umkleiden informiert. Amazon bietet nach eigenen Angaben Hunderte Marken zu unterschiedlichen Preisen an. Mit dem neuen Angebot macht Amazon Modeketten wie Macy's und Nordstrom direkt Konkurrenz. Zwar ist der Onlineriese laut Analysten in den USA bereits zum größten Modehändler vor Walmart aufgestiegen, hat bisher aber einen Bogen um stationäre Modeläden mit ihren eigenen Herausforderungen gemacht. Trotzdem hat Amazon bereits Erfahrungen im Einzelhandel gesammelt und betreibt seit einiger Zeit kleinere Supermärkte und auch Buchläden. Zudem gehört Amazon die US-Supermarktkette Whole Foods. Unklar ist bisher, ob Amazon weitere Kaufhäuser eröffnen will.