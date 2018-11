Amazon gibt weltweit am meisten für Forschung aus

Nie zuvor haben die 1.000 größten börsennotierten Unternehmen so viel Geld in Forschung und Entwicklung gesteckt: 2018 investierten sie 782 Milliarden Dollar (690 Mrd. Euro) für Innovationsausgaben - 11,4 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Das ergab eine Studie von Strategy&, der Strategieberatung des Wirtschaftsprüfungs- und Beratungskonzerns PwC. Amazon gibt am meisten aus.

SN/APA (AFP)/EMMANUEL DUNAND Amazon steckte 22,6 Milliarden Dollar in Forschung