Amazon-Logistikzentren in Frankreich bleiben zu

In Frankreich bleiben sechs Logistikzentren von Amazon nach Angaben des US-Konzerns noch mindestens bis Mittwoch geschlossen. Am Dienstag befasst sich ein Gericht bei Paris mit der Berufung des weltgrößten Online-Händlers gegen Beschränkungen seiner Arbeit in der Coronavirus-Krise. "Wir warten mit Interesse auf die Anhörung in unserem Berufungsverfahren", teilte Amazon am Sonntag mit.

