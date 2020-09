Amazon schafft weitere 7000 Stellen in Großbritannien

Der Onlinehändler Amazon will noch in diesem Jahr in Großbritannien tausende neue Jobs schaffen. Der Weltmarktführer kündigte am Donnerstag an, 2020 auf der Insel weitere 7.000 dauerhafte Arbeitsplätze zu schaffen. Damit steige die Zahl auf insgesamt 10.000.

SN/APA (AFP)/DANIEL LEAL-OLIVAS Mehr Personal, um wachsende Kundennachfrage zu befriedigen