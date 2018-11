Amazon weitet sein Angebot an Apple-Produkten stark aus

Amazon weitet sein Angebot an Apple-Produkten kräftig aus. Vor Beginn des Weihnachtsgeschäfts einigten sich die US-Technologierivalen auf einen Ausbau ihrer bisher eingeschränkten Kooperation. Der weltgrößte Online-Händler kündigte am Freitag an, in den kommenden Wochen die neusten Versionen von iPhones, iPads, der Apple Watch und anderen Geräten in den USA, Europa, Japan und Indien zu verkaufen.

SN/APA (AFP)/LOIC VENANCE/EMMANUEL Die Technologierivalen wollen voneinander profitieren