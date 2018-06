Amazon zerstört massenhaft funktionstüchtige Artikel

Der Onlinehändler Amazon vernichtet nach Informationen des ZDF und der "Wirtschaftswoche" massenhaft zurückgegebene und noch neuwertige Produkte. Wie beide Medien am Freitag unter Berufung auf interne Produktlisten, Fotos und Aussagen von Mitarbeitern berichteten, werden in den deutschen Logistiklagern des Versandhändlers "in großem Umfang" Güter aller Art entsorgt.

Offenbar ist die Zerstörung günstiger als die Weiterbehandlung