American Airlines streicht wegen Boeing-Krise weitere Flüge

Die größte US-Fluggesellschaft American Airlines streicht wegen der Krise um den Luftfahrtriesen Boeing in den kommenden vier Wochen zahlreiche weitere Flüge. Bis zum 24. April sollen pro Tag etwa 90 Flüge wegfallen, wie die Airline am Sonntag mitteilte. American Airlines hat 24 Maschinen vom Typ Boeing 737 Max 8 in der Flotte, für diese Flugzeuge besteht ein provisorisches Flugverbot.

SN/APA (AFP)/DON EMMERT 737 Max der Fluglinie American Airlines