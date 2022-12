Sanktionen gegen Russland: Wie gut wirken Preisdeckel und das Ölembargo?

Die EU will Russland mit einem Embargo und einem Preisdeckel für Öl treffen. Wie gut das gelingt, ist offen.

Seit Montag sind neue Sanktionen in Kraft, mit denen die Europäische Union Russland wirtschaftlich weiter schwächen will. Wie im Juni beschlossen, darf damit ab sofort auf dem Seeweg kein Erdöl aus Russland mehr in die EU importiert werden. Die lange Vorlaufzeit haben die Länder genutzt, um sich bei anderen Lieferanten mit Rohöl einzudecken, insofern ist davon auszugehen, dass durch das Inkrafttreten des Embargos jedenfalls keine Versorgungsengpässe auftreten.

Für Länder, die in besonders hohem Ausmaß von russischem Erdöl abhängig ...