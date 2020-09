Angriff auf Tesla: General Motors und Nikola verbünden sich

Der größte US-Autobauer General Motors (GM) steigt im Rahmen einer strategischen Partnerschaft bei dem aufstrebenden Tesla-Rivalen Nikola ein. GM erhält Aktien im Wert von rund 2 Mrd. Dollar (1,7 Mrd. Euro) und wird so mit 11 Prozent an Nikola beteiligt, wie die Unternehmen am Dienstag mitteilten.

SN/APA (Archiv/AFP)/JEFF KOWALSKY Partnerschaft zwischen GM und Nikola