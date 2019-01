Anleger bewerten Euro-Konjunktur immer schlechter

Die Börsianer schätzen die Konjunktur in der Euro-Zone im Jänner so schlecht ein wie seit über vier Jahren nicht mehr. Das Barometer fiel um 1,2 auf minus 1,5 Punkte, wie die Investment-Beratungsfirma Sentix am Montag zu ihrer Umfrage unter knapp 1.000 Anlegern mitteilte. Dies ist bereits der fünfte Rückgang in Folge.

SN/APA (dpa)/Arne Dedert Risiken durch Brexit und politische Unruhen