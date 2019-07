Anleger sehen EZB unter Lagarde weiter auf expansivem Kurs

Marktteilnehmer würden die Europäische Zentralbank mit der bisherigen IWF-Chefin Christine Lagarde an der Spitze geldpolitisch weiter auf expansivem Kurs sehen. Anleger legten sich am Mittwoch europäische Staatsanleihen in die Depots, im Gegenzug sanken die Renditen um mehrere Basispunkte.

SN/APA (AFP)/SAUL LOEB Lagarde Favoritin auf EZB-Chefposten