Apple könnte Mac Pro-Produktion nach China verlagern

Mitten im Handelskonflikt zwischen Washington und Peking will Apple die Produktion seines neuen Mac Pro-Computers laut einem Bericht des "Wall Street Journal" aus den USA zurück nach China verlegen. Das rund 6.000 Dollar teure Desktop-Modell soll demnach in einer Fabrik nahe Shanghai produziert werden. US-Präsident Donald Trump hatte US-Unternehmen aufgefordert, in den USA zu produzieren.

SN/APA (AFP)/BRITTANY HOSEA-SMALL Neuer Mac im Käsereibe-Design