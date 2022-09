Der US-Handy-Hersteller Apple wird sein neuestes Smartphone iPhone 14 in Indien bauen. "Die neue iPhone-14-Reihe führt bahnbrechende neue Technologien und wichtige Sicherheitsfunktionen ein. Wir freuen uns, das iPhone 14 in Indien herzustellen", teilte Apple am Montag mit.

SN/APA/AFP (Themenbild)/STR Die nächste Smartphone-Generation des US-Herstellers

Analysten von J.P. Morgan erwarten, dass Apple ab Ende 2022 etwa 5 Prozent der iPhone-14-Produktion nach Indien verlagern wird, das nach China der zweitgrößte Smartphone-Markt der Welt ist.