Rebellion im iPhone-Werk: 200.000 Mitarbeiter in Aufruhr

Chinas rigorose Anti-Corona-Politik bringt größten Apple-Zulieferer schwer in Bedrängnis.

Es sind gigantische Dimensionen: 200.000 Beschäftigte zählt das Foxconn-Werk in Zentralchina, in dem Apple den Großteil seiner iPhones zusammenbauen lässt. Seit Wochen herrscht dort Unruhe wegen Coronafällen, die die Produktion in Zhengzhou drastisch einschränken. Die Unruhe wächst sich nun zu einer Rebellion aus, wie Kurzvideos auf digitalen Plattformen dokumentieren. Hunderte Menschen, die im Werk Absperrungen niederreißen und mit Einsatzkräften aneinandergeraten. Andere zeigen Beschäftigte, die sich über die Essensrationen beschweren, andere fordern zugesagte Sonderzahlungen ein. Nach stundenlangem Schweigen bestätigte Foxconn den ...