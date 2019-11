Aramco legt Preisspanne für Aktien um acht US-Dollar fest

Beim womöglich größten Börsengang aller Zeiten hat der saudische Ölriese Aramco die Preisspanne seiner Aktien zwischen 30 und 32 Riyal festgelegt, was 8,00 beziehungsweise 8,53 US-Dollar entspricht. Aramco will 1,5 Prozent oder etwa drei Milliarden seiner Anteile verkaufen, wie das Unternehmen am Sonntag mitteilte.

SN/APA (AFP/Symbolbild)/FAYEZ NUREL Aramco ist das wertvollste Unternehmen weltweit